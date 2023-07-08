Мэр Кулемзин: В Кировском районе Донецка обстрелом ВСУ ранены два мирных жителя

В Донецке обстрелом ВСУ ранены два мирных жителя Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины ранили двух мирных жителей в Кировском районе Донецка. Под огнем украинских боевиков оказался микрорайон Бирюзова. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела Кировского района со стороны украинских нацистов в микрорайоне Бирюзова в гаражном кооперативе ранения получили: мужчина 1973 года рождения и его сын 2002 года рождения, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, ранее Алексей Кулемзин сообщил, что в Кировском районе Донецка в здании детского сада № 220 по улице Дагестанской нарушено остекление. В многоквартирном доме по улице Прудовой повреждены балконные блоки, остекление, трансформаторная подстанция и газопровод.

Кроме того, вооруженные формирования Украины ранили мужчину в поселке городского типа Пантелеймоновка.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: В ДНР более 120 человек получили травмы из-за мин «Лепесток»

Врио Главы ДНР добавил, что из-за противопехотных мин погибло три человека (подробнее)