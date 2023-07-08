Мэр Горловки: При обстреле ВСУ в Пантелеймоновке ранен мужчина

При обстреле ВСУ в Пантелеймоновке ранен мужчина Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины ранили мужчину в поселке городского типа Пантелеймоновка. Анкетные данные мирного жителя уточняются. Об этом сообщает глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка городского типа Пантелеймоновка со стороны вооруженных формирований Украины ранен мужчина, - пишет в своем телеграм-канале мэр Горловки.

Напомним, что с 11:45 украинские боевики выпустили 34 снаряда из артиллерии по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке, используя калибр 152 и 155 миллиметров. В 12:45 взрывы прозвучали в населенном пункте Пантелеймоновка. Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

Кроме того, с десяти утра ВФУ выпустили по столице Донецкой Народной Республики 27 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров. Под огнь украинских боевиков попали Петровский, Куйбышевский и Кировский районы.

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