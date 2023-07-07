Мэр Донецка: В поселке Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в здание почты

В поселке Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда ВСУ в здание почты (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли поселок Александровка, который расположен западнее Петровского района города Донецка. Так, в результате утреннего обстрела зафиксировано прямое попадание снаряда в здание почты. Об этом сообщил глава города Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате варварского утреннего обстрела поселка городского типа Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда в здание почты по улице Школьной. Здание разрушено полностью, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за час выпустили по столице Донецкой Народной Республики 15 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в поселке Октябрьский рудник ранение получил мужчина 1982 года рождения.

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