В результате обстрела ВСУ в Донецке ранен мужчина

В Донецке ранен мужчина из-за обстрела ВСУ Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка в поселке Октябрьский рудник ранение получил мужчина. Об этом сообщает глава администрации Алексей Кулемзин.

- По уточненной информации, в результате обстрела поселка Октябрьский рудник ранен мужчина 1982 года рождения, - пишет мэр города в своем телеграм-канале.

Алексей Кулемзин добавил, что в результате обстрела поселка Октябрьский рудник Куйбышевского района осколочные повреждения кровли и остекления получил ряд многоквартирных домов по проспекту Кремлевскому. На одном из домов от попадания обрушился козырек, который заблокировал вход в подъезд.

Напомним, ранее вооруженные формирования Украины за час выпустили по столице Донецкой Народной Республики 15 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

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