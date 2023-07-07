Мэр Ясиноватой: В результате обстрела ВСУ 6 июля ранения получили четыре человека

Поврежденный частный дом в результате обстрела ВСУ. Фото: t.me/shevchenko_yas

В результате обстрела Ясиноватой со стороны вооруженный формирований Украины 6 июля ранения получили четыре человека. Также были повреждены более десяти домов, больница и объект торговой инфраструктуры. Об этом сообщает глава администрации Дмитрий Шевченко.

- В результате вчерашнего обстрела города Ясиноватая со стороны ВФУ повреждения получили шесть многоквартирных дома, восемь домов частного сектора, больница, объект торговой инфраструктуры. Зафиксированы множественные пожары. Четыре человека получили ранения, - написал мэр города в своем телеграм-канале.

Дмитрий Шевченко добавил, что украинские боевики целились по детской площадке, на которой в это время не менее 20 детей с родителями.

Напомним, что 7 июля примерно с девяти утра вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку 15 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

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