ВСУ за сутки убили двух жителей ДНР, десять человек ранены

Боевики продолжают открывать огонь по мирным городам Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 336 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя в Горловке и Набережном. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц, в том числе девочка 2019 года рождения в Петровском и Кировском районах Донецка, Никитовском районе Горловки и Ясиноватой. Повреждены 36 жилых домов в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты добавили, что за сутки под огнем ВСУ оказались пять населенных пунктов.

— На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 31 обстрел из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 1 обстрел из РСЗО. Выпущено 336 различных боеприпасов, — добавили в СЦКК.

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