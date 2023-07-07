СЦКК ДНР: За час ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за час выпустили по столице Донецкой Народной Республики 15 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что около 9:00 украинские боевики продолжили обстрел Куйбышевского района, выпустив уже семь снарядов из натовской артиллерии. Также в 9:30 из района населенного пункта Желанное Первое по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 336 различных боеприпасов. В результате обстрелов погибли два мирных жителя в Горловке и Набережном.

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