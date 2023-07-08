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НовостиПолитика8 июля 2023 10:52

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 34 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке

Украинские боевики обстреливают территорию ДНР из артиллерии, используя калибр 152 и 155 миллиметров
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили 34 снаряда по территории ДНР (архивное фото)

ВСУ выпустили 34 снаряда по территории ДНР (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, с 11:45 украинские боевики выпустили 34 снаряда из артиллерии по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке, используя калибр 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая, выпущено семь снарядов калибром 155 мм. В 12.05 по Ясиноватой украинские боевики выпустили еще шесть снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Ясиноватой продолжился в 12:55, ВФУ выпустили шесть снарядов калибром 152 мм из района населенного пункта Орловка.

Кроме того, в 12:00 подвергся обстрелу Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12:45 взрывы прозвучали в населенном пункте Пантелеймоновка. Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

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