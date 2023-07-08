СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 34 снаряда по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке

ВСУ выпустили 34 снаряда по территории ДНР (архивное фото)

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, с 11:45 украинские боевики выпустили 34 снаряда из артиллерии по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке, используя калибр 152 и 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:45 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Ясиноватая, выпущено семь снарядов калибром 155 мм. В 12.05 по Ясиноватой украинские боевики выпустили еще шесть снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что обстрел Ясиноватой продолжился в 12:55, ВФУ выпустили шесть снарядов калибром 152 мм из района населенного пункта Орловка.

Кроме того, в 12:00 подвергся обстрелу Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Украинские боевики выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 12:45 взрывы прозвучали в населенном пункте Пантелеймоновка. Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

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