За час ВСУ выпустили по Донецку 27 снарядов из артиллерии

ВСУ выпустили по Донецку 27 снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с десяти утра выпустили по столице Донецкой Народной Республики 27 снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10:00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм. В 10:10 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что с 10:20 по 10:30 вооруженные формирования Украины продолжили обстрел Петровского района. Украинские боевики выпустили 11 снарядов из натовской артиллерии.

Кроме того, в 10:40 из района населенного пункта Кураховка по Петровскому и Кировскому районам, выпушено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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