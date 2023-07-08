ВСУ за сутки ранили трех мирных жителей ДНР

ВФУ продолжают обстреливать территорию ДНР (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике 131 единицу различных боеприпасов. В результате обстрелов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка было ранено трое мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

- За истекшие сутки Представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На Донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском пять обстрелов из артиллерии 152 мм. Выпустив 131 единицу различных боеприпасов, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате обстрелов украинских боевиков было повреждено 13 жилых домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, а также три объекта гражданской инфраструктуры.

- Под вражеским огнем оказались районы трех населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), - добавили в СЦКК.

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