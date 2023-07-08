В Кировском районе Донецка обстрелом ВСУ повреждены газопровод, трансформаторная подстанция и детский сад

В Донецке из-за обстрела ВСУ поврежден газопровод и трансформаторная подстанция (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины в результате очередного обстрела столицы Донецкой Народной Республики повредили в Кировском районе Донецка газопровод и подстанцию. Также нарушено остекление в детском садике. Об этом сообщает глава города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района в здании детского сада № 220 по улице Дагестанской нарушено остекление. В многоквартирном доме по улице Прудовой повреждены балконные блоки, остекление, трансформаторная подстанция и газопровод. В частных домах по улице Абакумова и Калинина повреждены кровля, дымоход, остекление, - написал в телеграм-канале мэр Донецка.

Напомним, что с 11:45 украинские боевики выпустили 34 снаряда из артиллерии по Донецку, Ясиноватой и Пантелеймоновке, используя калибр 152 и 155 миллиметров. В 12:45 взрывы прозвучали в населенном пункте Пантелеймоновка. Вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм, где был ранен мужчина.

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