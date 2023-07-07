Мэр Ясиноватой: С февраля 2022 года из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 60 человек

В Ясиноватой с февраля 2022 года из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли более 60 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава администрации города Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что с февраля 2022 года погибло более 60 человек. Также в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины свыше 260 мирных жителей получили ранения. По его словам, на этой неделе из-за артналетов со стороны украинских боевиков пострадали 40 объектов.

- В Ясиноватой ранены более 260 человек и погибли 60 человек, - сказал мэр города Дмитрий Шевченко в эфире телеканала.

Напомним, ранее глава города сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой со стороны вооруженный формирований Украины 6 июля ранения получили четыре человека. Также были повреждены более десяти домов, больница и объект торговой инфраструктуры.

Кроме того, в СЦКК ДНР сообщили, что за сорок минут по району было выпущено 20 артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров.

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