СЦКК ДНР: При обстреле Петровского района Донецка 6 июля ВСУ использовали РЗСО «Град»

Фрагмент ракеты РСЗО БМ-21 «Град». Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать столицу Донецкой Народной Республики. Так, специалисты в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) подтвердили, что по Петровскому району Донецка 6 июля вооруженные формирования Украины использовали систему залпового огня «Град». Также, они определили направление откуда украинские боевики вели огонь.

ВФУ вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка. Фото: СЦКК ДНР

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красногоровка, из РСЗО БМ-21 «Град». Зона ответственности: 55-й отдельной артиллерийской бригады (командир – полковник Качур Роман Владимирович) и 79-го отдельного десантно-штурмовой бригады (командир - полковник Шандар Алексей Михайлович), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате этого обстрела пострадали четыре человека, в том числе и девочка 2019 года рождения.

Последствие обстрела Петровского района. Фото: СЦКК ДНР

- В результате обстрела ранения получили четыре гражданских лица. Площадь Победы, 13 - девочка 2019 года рождения. Площадь Победы, 12 - мужчина 1982 и женщина 1984 годов рождения. Также по улице Алябьева, 10 был ранен мужчина 1962 года рождения, - рассказали в СЦКК ДНР.

Последствие обстрела Петровского района. Фото: СЦКК ДНР

Кроме того, военные эксперты зафиксировали повреждения по девяти адресам. В результате обстрела по улице Алябьева, 10 вражеская ракета попала в частный дом. Также по адресу площадь Победы 12 было прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Повреждения получили многоквартирные дома по адресу площадь Победы, 4, 6, 7, 8, 10, 13 и по улице Сыромятникова, 10.

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