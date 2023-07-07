СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 снарядов за 40 минут

Боевики вновь открыли огонь по мирному району Донецка из артиллерии 155 мм. Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины вновь открыли артиллерийский огонь по Петровскому району Донецка со своих позиций, располженных в Кураховке. За сорок минут по району было выпущено 20 артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 11:00 зафиксирован обстрел Петровсокого района с позиций украинских боевиков в Кураховке. По району выпущено три снаряда калибром 155 мм, — отметили в СЦКК.

Обстрел района возобновился в 11:15, 11:35 и 11:45. Вооруженные формирования Украины выпустили по нему еще 17 артиллерийских снарядов.

Напомним, что в результате утреннего обстрела поселка Александровка зафиксировано прямое попадание снаряда в отделение почты. Здание почтового оператора по улице Школьной полностью разрушено.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ за сутки убили двух жителей ДНР, десять человек ранены

Пострадала в том числе девочка 2019 года рождения (подробнее)