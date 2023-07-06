СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РЗСО

ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту Макеевка три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:10 – населенный пункт Богатырь – город Макеевка, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее при обстреле Червоногвардейского района Макеевки 5 июля ВСУ использовали РЗСО HIMARS. Украинские боевики использовали осколочные ракеты. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное.

Кроме того, при обстреле Червоногвардейского района Макеевки 4 июля 2023 года ВСУ также использовали американские установки HIMARS. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном Алексеево-Дружковка, с применением осколочных ракет.

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