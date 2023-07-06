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НовостиПолитика6 июля 2023 13:04

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РЗСО

Украинские боевики продолжают обстрел населенного пункта ракетами третий день
Владислав ГУЩИН
ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РЗСО (архивное фото)

ВСУ выпустили по Макеевке три ракеты из РЗСО (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту Макеевка три ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:10 – населенный пункт Богатырь – город Макеевка, выпущено три ракеты из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее при обстреле Червоногвардейского района Макеевки 5 июля ВСУ использовали РЗСО HIMARS. Украинские боевики использовали осколочные ракеты. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное.

Кроме того, при обстреле Червоногвардейского района Макеевки 4 июля 2023 года ВСУ также использовали американские установки HIMARS. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенном Алексеево-Дружковка, с применением осколочных ракет.

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