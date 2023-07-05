При обстреле Макеевки 4 июля 2023 года ВСУ использовали американские установки HIMARS

Фиксация последствий обстрела Червоногвардейского района Макеевки. Фото: СЦКК ДНР

При обстреле Червоногвардейского района Макеевки 4 июля 2023 года ВСУ использовали американские установки HIMARS. К такому выводу пришли специалисты представительства ДНР в СЦКК, которые уточнили направление ведения огня и применяемое украинскими войсками вооружение.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе н.п. Алексеево-Дружковка, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная), - заявили в СЦКК.

В представительстве также назвали виновных в обстреле, уточнив, что направление, с которого велся огонь, входит в зону ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ под командованием полковника Дмитрия Храпача.

Сообщается также, что в результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 годов рождения и мальчик 2016 года рождения. Зафиксированы повреждения по более чем 55 адресам.

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