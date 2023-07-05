Один погибший и 36 раненых жителей: Последствия обстрела ВСУ Макеевки 4 июля 2023 года

В больнице №2 повреждено практически все остекление. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Один погибший и 36 раненых, в том числе двое детей, повреждены сотни жилых домов, больница и детсад – таковы последствия варварского ракетного обстрела ВСУ, которым подверглась поздно вечером 4 июля Макеевка.

- Сначала слышали хлопки, как обычно работает ПВО. А потом дом качнуло от мощного взрыва, повылетали стекла. Хорошо, что никого не было возле окон, и шторы были закрыты, поделилась жительница улицы Ферганская Червоногвардейского района Макеевки Наталья.

Мощный взрыв американской ракеты в Макеевке. Фото: Скриншот видео АГС_сводки

На улице Ферганской находится городская клиническая больница №2. В результате обстрела повреждено практически все остекление, вылетели двери, практически разрушены акушерское, хирургическое отделения, отделение онкологии и реанимации больницы. Также большие повреждения получил жилой массив находящийся близ лечебного учреждения.

Игорь Сепик сообщил о последствиях удара по акушерскому отделению. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

- Это просто ужас. Остекление все выбито, полностью разбита операционная. Сильно пострадало здание акушерского отделения. К счастью, оно было закрыто на профилактику. И здесь не было деток и рожениц, только две сотрудницы, - рассказал заместитель главного врача по хирургической работе горбольницы №2 Макеевки Игорь Сепик.

Он отметил, что сотрудники и больные сразу стали спускаться вниз.

- У нас есть полуподвальное помещение, где оборудовано укрытие. Успели вовремя, - отметил зам главврача.

В больнице №2 повреждено практически все остекление. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Пострадавшим была оказана своевременная помощь, персонал и больных эвакуировали в другие медучреждения. На место обстрела быстро прибыли оперативные службы.

Предположительно, удар был нанесен из американской РСЗО «HIMARS». По данным представительства ДНР в СЦКК, противник вел огонь со стороны оккупированного им села Богатырь. В 21:20 по Макеевке было выпущено 2 ракеты и столько же по Донецку.

Сработало ПВО, но одна из ракет все-таки достигла жилых кварталов Макеевки. По неполным данным, погиб мужчина 1961 г.р. Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 г.р. и мальчик 2016 г.р.

В больнице №2 повреждено практически все остекление. Фото: Скриншот видео ЧП Донецк

Повреждены 9 учреждений здравоохранения:

- Республиканский эндокринологический центр по ул. Ферганской;

- Амбулатория №2 ЦПМСП №5 по ул. Больничной;

- Горбольница № 2 г. Макеевки по ул. Ферганской;

- Амбулатория №3 ЦПМСП №5 по ул. Ферганской;

- Городская психиатрическая больница по ул. Трояновского;

- Городской противотуберкулезный диспансер по ул. Сормовской;

- Городской наркологический диспансер по ул. Ковалевской;

- Городская клиническая больница № 5 по ул. Больничной;

- Станция переливания крови по ул. Ферганской;

- Макеевский медицинский колледж по ул. Крылова.

В больнице №2 повреждено практически все остекление. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Также повреждены жилые домостроения по улицам Фабрициуса, Героев Сталинграда, Коккинаки, Ферганская, Токарева, Лазо и ул. Растрелли и 2-й Восточный микрорайон.

Оперативные службы продолжают работу, информация о последствиях уточняется.

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