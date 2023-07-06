Данные СЦКК ДНР: К трем часам дня 6 июля ВСУ выпустили по территории Республики более 140 артиллерийских снарядов

К трем часам дня 6 июля ВСУ выпустили по территории Республики более 140 артиллерийских снарядов (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Так, к трем часам дня ВСУ выпустили по территории ДНР более 140 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК ДНР, на 15:00, ВСУ выпустили по территории региона 142 артиллерийских боеприпасов (85 боеприпасов калибром 155-миллиметровых и 57 - 152-миллиметровых). Под огнем украинских боевиков районы Донецка, Макеевки, Горловки и населенных пункт Озеряновка.

Напомним, что при обстреле Червоногвардейского района Макеевки 5 июля ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. Военные эксперты зафиксировали возгорание объектов нефтебазы в переулке Аральском, а также была повреждена опора линии электропередач, из-за чего был обесточен поселок Надежды Крупской.

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