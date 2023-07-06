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НовостиПолитика6 июля 2023 7:26

За час ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по Донецку и Горловке

По огонь украинских боевиков попали четыре района этих двух населенных пунктов
Владислав ГУЩИН
За час ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по территории ДНР (архивное фото)

За час ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по территории ДНР (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 9:00 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали четыре района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 9:15 по Центрально-Городскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 мм. Также в 9:20 из района населенного пункта Щербиновка украинские боевики продолжили обстрел Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 мм. Под огонь ВСУ попал Никитовский район города.

Кроме того, в 09:30 из района населенного пункта Нетайлово по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка выпушено шесть снарядов калибром 155 мм.

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