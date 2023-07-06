За час ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по Донецку и Горловке

За час ВСУ выпустили 22 снаряда из артиллерии по территории ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины с 9:00 выпустили по Донецку и Горловке 22 снаряда из артиллерии. Под огонь украинских боевиков попали четыре района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район), выпущено пять снарядов калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 9:15 по Центрально-Городскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили шесть снарядов калибром 152 мм. Также в 9:20 из района населенного пункта Щербиновка украинские боевики продолжили обстрел Горловки, выпустив пять снарядов калибром 152 мм. Под огонь ВСУ попал Никитовский район города.

Кроме того, в 09:30 из района населенного пункта Нетайлово по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка выпушено шесть снарядов калибром 155 мм.

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