ВСУ за сутки ранили восемь мирных жителей ДНР

Боевики продолжают обстреливать мирные кварталы Республики Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 17 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив 110 различных боеприпасов. Под огнем боевиков оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Еленовка и другие города. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 8 гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка. Повреждены четыре жилых дома в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, — отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве добавили, что на донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 мм. На горловском — два обстрела из РСЗО, артиллерии 152 мм. На ясиноватском — три обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, а на волновахском — один обстрел из РСЗО.

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