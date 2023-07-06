СЦКК ДНР: При обстреле Червоногвардейского района Макеевки 5 июля ВСУ использовали РЗСО HIMARS

Фрагмент ракеты М-31 HIMARS. Фото: СЦКК ДНР

В СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Червоногвардейского района Макеевки, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. По их данным, вооруженные формирования Украины 5 июля вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное и использовали РСЗО M142 HIMARS.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате этого обстрела жертв удалось избежать. Военные эксперты зафиксировали возгорание объектов нефтебазы в переулке Аральском, а также была повреждена опора линии электропередач.

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