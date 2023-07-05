Пожар на нефтебазе в Макеевке возник из-за обстрела ВСУ из РСЗО

Город Макеевка подвергся новому ракетному удару со стороны ВСУ. Фото: ДАН

Вечером 5 июля украинские войска нанесли новый ракетный удар по Макеевке в ДНР. В результате обстрела в городе загорелась нефтебаза. Об этом сообщил глава местной администрации Владислав Ключаров.

Он уточнил, что часть жителей прилегающего к нефтебазе поселка осталась без света.

- В результате обстрела Червоногвардейского района зафиксировано возгорание нефтебазы. Жители поселка Крупской частично находятся без электроэнергии, - заявил мэр.

Тем временем в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что при обстреле Макеевки противник использовал реактивную артиллерию. Всего по городу были выпущены две ракеты.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, Макеевку восстанавливают после обстрела ВСУ 4 июля. Число пострадавших увеличилось до 68, в городе разрушены крыши домов, выбиты стекла.

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