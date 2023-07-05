Число пострадавших увеличилось до 68, разрушены крыши домов, выбиты стекла: Макеевку восстанавливают после обстрела ВСУ 4 июля

В результате обстрела серьезные повреждения получило здание горбольницы №2 в Макеевке. Фото: СЦКК ДНР

Число пострадавших в результате ракетного удара ВСУ вечером 4 июля по Макеевке возросло до 68 человек. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрела погиб мужчина 1961 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 68 гражданских лиц, в том числе трое детей: девочки 2020 и 2009 г.р. и мальчик 2016 г.р, - сообщили в СЦКК ДНР.

В ведомстве уточнили, что украинские боевики вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Алексеево-Дружковка, из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS с применением осколочных ракет М-31.

- Обстрел со стороны ВФУ осуществлен из вооружения, поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики, - отметили в СЦКК ДНР.

Так выглядит 44-я школа после обстрела. Фото: СЦКК ДНР

Под огонь украинских боевиков попал медицинский комплекс городской клинической больницы №2, что на улице Ферганской. В результате обстрела повреждено практически все остекление, вылетели двери, практически разрушены акушерское, хирургическое отделения, отделение онкологии и реанимации больницы. Также большие повреждения получил жилой массив, находящийся близ лечебного учреждения.

- Это просто ужас. Остекление все выбито, полностью разбита операционная. Сильно пострадало здание акушерского отделения. К счастью, оно было закрыто на профилактику. И здесь не было деток и рожениц, только две сотрудницы, - рассказал заместитель главного врача по хирургической работе горбольницы №2 Макеевки Игорь Сепик.

Он отметил, что сотрудники и больные сразу стали спускаться вниз.

- У нас есть полуподвальное помещение, где оборудовано укрытие. Успели вовремя, - отметил зам главврача.

После первого удара последовал второй. За это время многие больные и медперсонал больницы успели выйти из палат в коридоры – подальше от окон. Пожилая женщина Евгения Бабич со слезами вспоминает, как разлетались стекла по палате, и ей с больными ногами пришлось буквально ползти подальше от окна.

Пострадавшим была оказана своевременная помощь, персонал и больных эвакуировали в другие медучреждения. На место быстро прибыли оперативные службы.

Зафиксированы повреждения более сотни жилых домов, а также девяти учреждений здравоохранения, Макеевского медицинского колледжа, школы №44, ясли-сада №5, продовольственного магазина.

- Учитывая беспрецедентное одномоментное число жертв среди гражданских лиц, а также количество поврежденных объектов гражданской инфраструктуры, можно сделать вывод, что противник осуществлял удар преднамеренно, полностью осознавая масштаб последствий своих действий. И конечно же, в полной мере он понесет за это ответственность, - заявили в СЦКК ДНР.

Представители СЦКК ДНР задокументировали последствия обстрела. Фото: СЦКК ДНР

На данный момент в Макеевке продолжается ликвидация последствий ракетного удара по городу. Мэр Владислав Ключаров отметил, что город возвращается к мирной жизни.

- Коммунальные службы и неравнодушные жители устраняют последствия чудовищного преступления против мирных граждан, - рассказывает градоначальник. - Сильно пострадал жилой массив Восточный и микрорайон Восточный-2. Имеются множественные повреждения остекления и кровли жилых домов. Поэтому наша первоочередная задача – закрыть тепловой контур.

Кроме этого, на данный момент оперативные группы обследовали половину поврежденных домов. Составлены дефектные акты. Работа по этому направлению продолжается.

- Жители, дома которых были разрушены или повреждены, которые потеряли имущество первой необходимости, могут обратиться в УТСЗН по месту жительства для оформления компенсации, - подчеркнул мэр.

Владислав Ключаров поблагодарил всех, кто откликнулся на пришедшую в город беду.

- Спасибо неравнодушным жителям, коммунальщикам, представителям власти, общественникам, что сплотились для помощи Гвардейке. Спасибо врачам, которые заботятся о раненых. Жители Макеевки всегда славились смелостью, отзывчивостью, добрым сердцем. И в очередной раз вы показали, что это не пустые слова. Каждый из вас – герой. Сегодня и всегда, - сказал мэр Макеевки.

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