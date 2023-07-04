Выпустили ракеты из РСЗО: ВСУ нанесли ракетный удар по Макеевке 4 июля 2023 года

Украинские войска нанесли ракетный удар по Макеевке. Фото: ДАН

Звуки взрыва большой мощности услышали жители города Макеевки в ДНР вечером 4 июля. Над городом поднялись клубы огня и дыма.

- Червоногвардейский район подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Обстоятельства произошедшего выясняются, - прокомментировал произошедшее мэр города Владислав Ключаров в своем телеграм-канале.

Как сообщил депутат Народного Совета ДНР Александр Камышов, под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный - там повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжелораненых.

Тем временем жители города делятся пережитым ужасом.

- Мы только вернулись домой с гостей. Только зашли в квартиру, как вдруг прозвучал мощнейший взрыв. Стены задрожали, было такое ощущение, что пол из-под ног ушел. А на улице было слышно, как посыпались стекла. У нас слава богу все целое, - рассказала макеевчанка Ирина.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 4 июля украинские войска нанесли новые удары по Донецку и Макеевке из реактивных систем залпового огня. Как уточнили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), противник вел огонь со стороны оккупированного им села Богатырь. Всего были выпущены 4 ракеты.

- Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 21:20 - населенный пункт Богатырь - населенный пункт Макеевка: выпущено 2 ракеты из РСЗО; 21:20 - населенный пункт Богатырь - город Донецк: выпущено 2 ракеты из РСЗО, - говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, в 22.10 был зафиксирован обстрел Киевского района Донецка пятью снарядами калибром 155 мм.

Ранее стало известно, что три человека получили ранения при обстреле ВСУ Макеевки из РСЗО. Пострадали двое мужчин и женщина. По улице Абакумова в Червоногвардейском районе зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом, он загорелся. В городе также повреждена школа № 77.

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