«Сегодня микрорайон Тихий совсем не тихий»: Петровский район Донецка вновь оказался под массированным артобстрелом ВСУ

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Днем 5 июля под массированным артобстрелом ВСУ вновь оказался самый западный Петровский район Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Петровский район Донецка снова под обстрелом украинских нацистов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Не покидайте укрытий, будьте осторожны! - написал градоначальник.

Тем временем очевидцы сообщают о попаданиях украинских снарядов в районе местного торгового центра «Галактика» по улице Добровольского. По предварительной информации, там пострадали двое человек.

Сообщается также о прямом попадании снаряда в один из подъездов жилого дома по улице Петровского, 256. Жильцы говорят о двоих раненых.

Также повреждены киоски в микрорайоне Тихий.

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

- Сегодня микрорайон Тихий совсем не тихий, ВСУ работают по квадрату. Сначала обстреляли больницу №14, теперь киоски, где осколками посекло женщин. Одна получила ранения ног, другую - сильно контузило, - рассказал волонтер Дмитрий Мактаз.

Тем временем в СЦКК ДНР уточнили, что украинские войска вели огонь по этой части Донецка натовскими снарядами.

- Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:40 – населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм, - говорится в сообщении представительства.

Напомним, днем ранее, 4 июля 2023 года, в результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района Донецка погибли и были ранены мирные люди.

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Под удар украинской артиллерии также попал микрорайон Тихий. В магазине «Вест» были двое погибших - мужчина и женщина. Ранена дочь погибшей, девочка 2018 года рождения. Ее увезла скорая. По словам соседей, они собирались 10 июля поехать в Геленджик. Также при обстреле была ранена продавец.

В этом же микрорайоне украинский снаряд попал прямо в квартиру на пятом этаже девятиэтажки по улице Щипачева, 33. По счастливой случайности обошлось без жертв - люди выехали на отдых.

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