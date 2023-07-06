Денис Пушилин: ВСУ перед саммитом НАТО активизировали обстрелы городов ДНР

ВСУ перед саммитом НАТО стали больше обстреливать города в ДНР (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что вооруженные формирования Украины перед саммитом Североатлантического альянса увеличили обстрелы населенных пунктов Республики.

- Мы видим, что противник перед саммитом НАТО активизировался по обстрелу жилых застроек, жилых кварталов в городах ДНР, - отметил Глава ДНР.

Напомним, что саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Также ранее в эфире телеканала Глава Донецкой Народной Республики отметил, что населенный пункт Клещеевка, который расположенный южнее Артемовска находится под полным контролем российских подразделений.

Кроме того, Денис Пушилин добавил, что российские подразделения продвинулись на 300 метров по лесопосадкам на Угледарском направлении. По его словам, сейчас это направление считается одним из сложных.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денис Пушилин: ВСУ ударили по Волновахе с использованием РСЗО HIMARS

Врио Главы ДНР добавил, что украинские боевики специально ударили по городской администрации (подробнее)