Денис Пушилин заявил, что Клещеевка находится под контролем российских войск

ВС РФ полностью контролируют населенный пункт Клещеевка, заявил Глава ДНР Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что населенный пункт Клещеевка, которая расположена южнее Артемовска находится под полным контролем российских подразделений.

- Ситуация там всегда напряженная. Действительно, это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие ВС РФ, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием - все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем, - отметил Глава ДНР.

Напомним, что Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения продвинулись на 300 метров по лесопосадкам на Угледарском направлении. По его словам, сейчас это направление считается одним из сложных.

Кроме того, Глава ДНР добавил, что вооруженные формирования Украины ударили по Волновахе с использованием РЗСО HIMARS. По его словам, что украинские боевики специально ударили по городской администрации.

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