Пушилин навестил военнослужащих ДНР, которые лечатся в центре хирургии имени Вишневского в Москве

Медицинское обслуживание здесь на самом высоком уровне, врачи творят чудеса. Фото: ТГ/Пушилин

Врио Главы ДНР Денис Пушилин навестил военнослужащих, которые лечатся после ранений в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что из Донецкой Народной Республики в центр были госпитализированы девять военных.

- Пообщались, ответил на вопросы. Ребята очень скромные, зато геройски вели себя на поле боя. Поблагодарил за то, что освобождали родную землю, не жалея ни себя, ни своего здоровья, - отметил Пушилин.

Руководитель Республики также выразил благодарность начальнику центра генерал-майору Александру Есипову за лечение ребят.

- Медицинское обслуживание на самом высоком уровне, врачи творят чудеса. Спасибо! - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Тем временем врачи Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии спасли 27-летнего российского добровольца Антона Гусева. Житель Москвы был ранен во время штурма оккупированной Марьинки. Еще недавно он находился в реанимации между смертью и жизнью. Медики две недели боролись за его жизнь.

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