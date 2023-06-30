Как легендарный врач Эмиль Фисталь спас ногу раненому российскому добровольцу

Эмиль Фисталь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

27-летний российский доброволец Антон Гусев (позывной «Столица») в палате ожогового отделения Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ) встречает меня улыбкой. Еще недавно он находился в реанимации между смертью и жизнью. Врачи две недели боролись за его жизнь.

- Проходите, - говорит Антон, видя мое легкое замешательство. – Садитесь поближе.

Раненый на телефоне показывает свои фото с боевыми товарищами. В его движениях, мимике, тембре голоса чувствуется такая жизнерадостность, что иной здоровый позавидовал бы ему. Тело парня все перебинтовано – кажется, на нем не осталось ни одного живого места.

НОГУ ПЕРЕТЯНУЛ РЕМНЕМ ОТ АВТОМАТА

- Что произошло? - спрашиваю я, присаживаясь на один из стульев.

- 4 мая снаряд прилетел и сдетонировал так, что в Марьинке разорвались еще четыре снаряда, гранаты и патроны.

- Кто вам оказывал первую медицинскую помощь?

- Сам себе перетянул ногу ремнем от автомата. Днем ранее большую часть аптечек израсходовал на оказание помощи раненым товарищам. Тогда я выводил на эвакуацию с поля боя четырех «трехсотых». Оставшиеся аптечки потом сгорели в пожаре.

- Кем служили?

- Штурмовиком.

- А кем были в мирное время?

- У меня кейтеринговое агентство, успешно занимаюсь организацией мероприятий. Среди наиболее памятных - участие в проведении торжества в Кремле ко Дню Героев Отечества в 2017 году.

- Как стали добровольцем спецоперации?

- Многие говорят, что все это нас не касается. Я же считаю, что мы всегда были, есть и будем одним народом. У нас одна история!

«ГОСПОДИ, САМУЮ ВКУСНУЮ ПИЦЦУ ЕЛ В ДОНЕЦКЕ»

- Антон, какие у вас впечатления от Донецка?

- Донецк – шикарный город. В паузах между обстрелами порой кажется, что в городе царит мир и идиллия. Я поражен мужеством местного населения. Жить в нескольких километрах от передовой и сохранять такие условия жизни! Как-то зашел в ресторанчик. Господи, самую вкусную пиццу ел в Донецке.

- С какой начинкой?

- С морепродуктами.

Наш герой с командиром роты «Конго». Фото: Личный архив

Антон уверенно шевелит пальцами на левой ноге, вдоль которой у него установлена фиксирующая конструкция.

- Огромная благодарность Эмилю Фисталю – доктору, который спас мне ногу. Президент ИНВХ отстоял меня, когда многие врачи сомневались в целесообразности сохранения левой конечности. Мол, протезы сейчас делают высокого качества… Эмиль Яковлевич сразу твердо сказал: «Нет, будем бороться!».

- А поступили вы в крайне тяжелом состоянии.

- Передайте, пожалуйста, спасибо персоналу реанимации, - продолжает доброволец СВО. - Ребята молодцы - борются за каждого пациента.

ХОЧЕТ ВЕРНУТЬСЯ ЗАЩИЩАТЬ ЛЮДЕЙ

- Антон, встали на защиту жителей Донбасса еще и потому, что прадеды в свое время не дали шанса фашизму?

- Да. И сейчас борьба ведется не только на передовой, но и в тылу. Борьбу ведут и медики, и журналисты. Освещение вот этих тем – это очень важно. Народ должен знать об этом и не забывать. Чтобы не повторилось такое, как в 2014 году, когда единый народ раскололся.

- Чем планируете заниматься, когда поправитесь?

- Если нога позволит, вернусь защищать Донецк и Донецкую Народную Республику. Или же помогать продолжу уже в качестве волонтера, мецената по мере сил и возможностей.

НОГА ДОБРОВОЛЬЦА СОХРАНЕНА

«КП-Донецк» стали известны подробности проведения хирургической операции добровольцу СВО. Спасение раненых – коллективный труд. Пока профессор, Герой труда ДНР Эмиль Фисталь готовился к операции, в операционной был такой разговор.

- Очень сложные травмы, - рассуждали хирурги о возможности сохранения ноги бойцу.

- Работаем, делаем! – подошел к операционному столу Эмиль Яковлевич. – Это, видишь, туда, а это – сюда.

Нога добровольцу сохранена целиком и полностью благодаря опыту и мудрости знаменитого Фисталя. Антону Гусеву врачи уже провели четыре операции на ноге. Тем временем, в Донецк приехал отец добровольца. Он хотел забрать сына на лечение в Москву. Но когда узнал, какую высокотехнологичную медпомощь ему оказали в столице ДНР, решил повременить с этим. Так для раненого будет только лучше.

«КП-Донецк» продолжит следить за судьбой героя. Антон нам расскажет о себе по возвращении из Москвы в столицу ДНР.

КОММЕНТАРИЙ

«Я занялся добровольцем лично»

Эмиль Яковлевич показывает учебник по лечению ожогов, который подготовил вместе с коллегами из Краснодара Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, Президент Федерального государственного бюджетного учреждения «Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «ИНВХ им. В.К. Гусака»), профессор, Герой труда ДНР:

- Пациент Антон Гусев поступил с множественными осколочными поражениями туловища, лица, рук, ног и головы. Обширные раны, ожоги, включая термический ожог дыхательных путей, большая кровопотеря. Практически все полагали, если парень выживет, ему придется ампутировать поврежденную конечность. Когда я увидел ногу Антона, то сразу же почувствовал, что смогу помочь и занялся добровольцем лично.

- Насколько нога Антона пострадала?

- В области суставов раздроблены кости. Их предстоит соединить травматологам. Это можно будет сделать с помощью металлических скоб. Этим займутся московские травматологии. Есть надежда, что Антон будет ходить на обеих ногах.

- Эмиль Яковлевич, что с глазом пострадавшего?

- Офтальмологи извлекли из раненого глаза множество мелких осколков. В Москве Антону предстоит операция по коррекции зрения.

В ТЕМУ!

70 процентов пациентов – раненые

В ИНВХ экстренную помощь оказывают каждый день.

- Все мы видим к чему приводит украинское контрнаступление. Поток раненых стал больше. 70 процентов – минно-взрывные травмы. Нередко с обширными и глубокими ожогами, - рассказывает «КП» Эмиль Фисталь.

Врачам удается спасать пострадавших, благодаря накопленному еще до вооруженного конфликта опыту лечения пострадавших от взрывов метана в глубоких шахтах Донбасса.

Для оказания экстренной хирургической помощи каждый день дежурят все службы Института неотложной и восстановительной хирургии.

Недавно представители ФГБУ «ИНВХ им. В.К.Гусака» побывали в Краснодарском ожоговом центре на конференции, посвященной 50-летию ожоговой службы Кубани. Совместно с коллегами из Краснодара Эмиль Фисталь опубликовал несколько глав в учебных пособиях, созданных руководителем ожогового центра, профессором Сергеем Богдановым, в том числе по лечению боевой травмы.

СПРАВКА «КП»

Когда начался вооруженный конфликт, выдающийся ожоговый хирург Эмиль Фисталь мог выбрать любую точку на карте, где его встретили бы со всеми почестями. Но он остался в военном Донецке. В Институте неотложной и восстановительной хирургии, который Эмиль Яковлевич возглавляет с первых дней противостояния в Донбассе.

Фисталя знают, как высоклассного врача-комбустиолога, поставившего на ноги не одну сотню сильно обожженных шахтеров. Больше полувека Герой труда ДНР ежедневно спасает со своими коллегами жителей Донбасса и других регионов, без выходных и праздников борясь за жизнь каждого и помогая, казалось бы, в безнадежных ситуациях.

В 2008 году Эмиль Фисталь вместе с профессором Андреем Попандопуло стали первыми в истории Украины лауреатами премии «Призвание», которая вручается лучшим врачам России.

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