Коллеги медсестры Илоны Чмырук, погибшей в Донецке при спасении людей: Она не могла пройти мимо чужого горя

Максим Кондаков показал рабочее место Илоны Чмырук Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Трагедия произошла в Петровском районе Донецка. Украинские боевики стреляли из натовской артиллерии по поселку Трудовские, расположенному в километре от одной из самых горячих точек Донбасса, - Марьинки.

СНАРЯД РАЗОРВАЛСЯ ВОЗЛЕ ОСТАНОВКИ

Один из снарядов 155-го калибра разорвался без пятнадцати восемь утра рядом с остановкой «По требованию» на улице Петровского, на которой в то время дончане ждали автобуса. Вскоре это место проезжал легковой автомобиль, в котором на работу в амбулаторию ехали медсестра Илона Чмырук и санитарка Инна Сапаева.

Илона Николаевна в окно заметила, что мужчина, шедший вдоль обочины, упал. Она попросила водителя остановиться. После чего медик бросилась к раненому, остановила ему кровь и стала вызывать скорую. Но дозвониться не получалось. По словам очевидцев, что-то было со связью.

Илона Чмырук погибла героем. Фото: Личный архив

НЕ МОГЛА ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Водитель предложил отъехать в сторону и оттуда продолжить дозваниваться. На что Илона Чмырук ответила: «Так нельзя». К сожалению, эти слова для нее стали последними. Прилетел еще один снаряд… Илона Николаевна погибла, а водитель с санитаркой получили ранения. Всего осколки унесли жизни двух мирных жителей, пострадали - трое.

Раненые до сих пор проходят лечение и реабилитацию. По данным Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ в тот день с утра девять раз обстреляли Донецк. Противник выпустил 55 снарядов натовского калибра.

Илона Чмырук. Фото: Личный архив

КОММЕНТАРИЙ

«Это невосполнимая потеря»

Министр здравоохранения ДНР Дмитрий ГАРЦЕВ:

- Илона Николаевна была ответственным и квалифицированным специалистом, добрым и отзывчивым, безотказным человеком. Пользовалась у коллектива заслуженным уважением и любовью. Это невосполнимая потеря для всего медицинского сообщества. Мы скорбим вместе с семьей погибшей, и выражаем соболезнования ее родным и близким.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Погибшая никому не отказывала в помощи

В районе Трудовских, что в Петровском районе Донецка, близость линии боестолкновения особенно ощущается. Слышны гулкие разрывы, в «красной зоне» даже люди другие.

Буквально утром здесь в результате обстрела украинских националистов погибли двое парней, братьев. По рассказам жителей, они шли на работу в саночистку. Осколки разорвавшегося поблизости снаряда попали им в спину.

Илона Чмырук погибла героем. Фото: Личный архив

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

В амбулатории меня встречает ее заведующий Максим Кондаков. Максим Евгеньевич показал рабочее место погибшей медсестры Илоны Чмырук – манипуляционный кабинет дневного стационара.

Заходим в комнату. На кушетке пациентка под капельницей. Жительница Трудовских Валентина Русу здесь регулярно получает поддерживающую терапию.

- Это рабочий стол Илоны Чмырук, - показывает Максим Кондаков. - Она была педантичной, все делала максимально идеально.

- В ковидные времена Илона Николаевна тоже здесь работала?

- Да. У нас было по пятьдесят-шестьдесят капельниц. Илона Чмырук подолгу находилась на работе, всем нужно было оказать медицинскую помощь. Благодаря ей многих удалось спасти. Илона Николаевна была Медиком и Человеком с большой буквы.

ВСЕГДА ВСЕМ ПОМОГАЛА

- Погибшая жила с семьей в «красной зоне» Петровского района?

- Да, а там многим необходима медицинская помощь, сердечно-сосудистые заболевания – не редкость. Илона Николаевна была доброй и отзывчивой. Всегда всем помогала. Она умела организовать дневной стационар по назначениям врачей прямо на дому. У Илоны Чмырук остались двое детей. Старший сын Артур и дочь София.

- Илона Николаевна еще работала в госпитале?

- По субботам заступала в сутки в санпропускнике 14-й больницы (это единственное в Петровском районе многопрофильное медучреждение, находится в нескольких километрах от линии соприкосновения. – Авт.). Там она оказывала помощь в том числе и раненым сразу, когда они поступали. Илона Николаевна также нередко дежурила и в праздники.

Жительница Трудовских Валентина Русу получает поддерживающую терапию Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Коллега Илоны Чмырук - Наталья Русакова назвала ее очень тактичной. В разгар пандемии Наталью Михайловну ставили помогать Илоне Николаевне.

- С ней было легко работать, - вспоминает медик. – Пациенты любили Илону Николаевну.

«ОНА - МОЯ ГЕРОИНЯ»

Дочь Илоны Николаевны продолжит дело матери.

София Чмырук – студентка первого курса Донецкого медицинского университета имени М. Горького. Девушка с детства мечтала стать врачом. Когда была меленькой, мама брала ее с собой на работу.

Илона Николаевна с дочерью – Софией. Фото: Личный архив

- Мама очень хотела, чтобы я стала медиком и очень радовалась, когда я поступила, - рассказывает «КП-Донецк» София Чмырук.

В больнице девочке больше всего нравилось хирургическое отделение. Она знала, что в операционных спасают жизни; видела лица родственников, всегда веривших в чудо.

- Подумываю пойти хирургом, - говорит София. - Но еще есть мысли стать окулистом.

Илона Чмырук. Фото: Личный архив

Илона Чмырук помогала в обучении дочери, передавала ей свои знания.

- Мы с ней только недавно повторяли латынь, - вспоминает София. - Для меня мама – героиня! Она всегда и мне помогала, часто была рядом.

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