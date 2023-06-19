Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала о массовых убийствах мирных жителей в Артемовске боевиками ВСУ

Дарья Васильевна Морозова (в центре). Фото: Аппарат Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике

19 июня Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции рассказала представителям СМИ о фактах массовых убийств мирных жителей украинскими боевиками. В том числе путем целенаправленных подрывов жилых домов. При этом подробности корреспонденты узнали из первых уст – от людей, которым удалось выжить и спастись из созданного Киевским режимом ада.

- События в Артемовске в очередной раз подтвердили беспощадность украинской власти по отношению к гражданскому населению Донбасса. А также доказали правильность решения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции, - подчеркнула Дарья Васильевна, выступая перед журналистами.

По словам омбудсмена Дарьи Морозовой, по фактам преступлений Украины в Артемовске возбуждены уголовные дела. Их расследованием занимаются компетентные органы РФ.

- Со своей стороны я в официальном порядке проинформирую о них Уполномоченного по правам человека в России Татьяну Николаевну Москалькову, а также международные правозащитные организации, - добавила главный правозащитник региона. - Считаю, что оценка действий украинских боевиков должна быть дана не только на уровне национального законодательства России и Украины. Киев грубым образом нарушил международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войны, установленные Женевскими конвенциями. Речь идет о военных преступлениях, за которые должна последовать ответственность на международном уровне.

Дарья Морозова напомнила, что военные преступления не имеют срока давности.

- Рано или поздно трибунал по Украине свершится. И я хочу, чтобы международное сообщество в полной мере осознавало свою ответственность. Ведь чем дольше так называемый цивилизованный мир будет потакать киевским террористам, тем больше будет таких трагедий, как в Артемовске, - сказала Морозова.

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