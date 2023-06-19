Морозова: Украинские боевики ужесточили действия в отношении мирных жителей Донбасса

ВСУ используют гражданское население в качестве «живого щита», чтобы не дать российским войскам проводить быстрые наступательные действия Фото: Александр КОЦ

Украинские боевики на подконтрольной им части Донбасса ужесточили действия в отношении мирных людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Она отметила, что ни для кого не является секретом то, что украинские военные используют гражданское население в качестве «живого щита», чтобы не дать российским войскам проводить быстрые наступательные действия.

- С каждым новым освобожденным населенным пунктом действия украинских батальонов, нацистов по отношению к мирным жителям только ужесточается, - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее Дарья Морозова заявила, что по всем фактам преступлений Украины в Артемовске возбуждены уголовные дела. ДНР направит в международные организации информацию о преступлениях ВСУ в городе. По словам омбудсмена, оценка действий украинских боевиков должна быть дана не только на уровне национального законодательства Украины и России.

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