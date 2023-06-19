Омбудсмен ДНР: По всем фактам преступлений Украины в Артемовске возбуждены уголовные дела

Прокуратура России возбудила уголовные дела по всем фактам преступлений ВСУ в Артемовске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На пресс-конференции омбудсмен Донецкой Народной Республике Дарья Морозова заявила, что правоохранительные органы России возбудили уголовные дела по всем фактам преступлений украинской армии в Артемовске.

- По всем фактам преступлений Украины в Артемовске возбуждены уголовные дела. Ими занимаются компетентные органы РФ, - отметила омбудсмен ДНР.

Также она добавила, что Донецкая Народная Республика направит в международные организации информацию о преступлениях украинской армии в Артемовске. По ее словам, оценка действий украинских боевиков должна быть дана не только на уровне национального законодательства Украины и России.

Напомним, что в ДНР приговорили к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе. Отбывать наказание Дмитрий Швец будет в колонии строгого режима. В суде мужчину признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением во время вооруженного конфликта и умышленном повреждении чужого имущества.

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