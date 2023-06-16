В ДНР приговорили к 23 годам майора ВСУ за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжают расследовать преступления украинской армии, которые они совершали во время отступления из Волновахи. Так, верховный суд ДНР приговорил к 23 годам командира батальона ВСУ майора Дмитрия Швеца за приказ обстрелять из танка больницу в Волновахе. Об этом сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.

В суде мужчину признали виновным в покушении на убийство двух и более лиц, а также в жестоком обращении с гражданским населением во время вооруженного конфликта и умышленном повреждении чужого имущества.

- Установлено, что в период с 24 февраля по 10 марта 2022 года при отступлении из Волновахи Швец в целях уничтожения социальной инфраструктуры и убийства мирных граждан приказал танковому экипажу националистов обстрелять здание Волновахской центральной районной больницы, в которой на тот момент находились 26 медицинских работников и гражданка, проходившая стационарное лечение, - отмечают в ведомстве.

Украинский танк стрелял по больнице осколочно-фугасными снарядами с дистанции до 30 метров. В результате обстрела были разрушены помещения отделений реанимации, неврологии и гинекологии, а также уничтожено медицинское оборудование. Граждане, которые были внутри не пострадали, они находились в помещениях, куда не попали снаряды. Ущерб оценивается в 21,5 миллиона рублей.

Напомним, что в ДНР вынесли приговор морпеху ВСУ, который бросил гранату в жилой дом в Мариуполе. Ему предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям.

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