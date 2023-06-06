Прокуратура ДНР направила в суд дело против морпеха ВСУ, убивший пять мирных жителей в Мариуполе

Прокуратура ДНР направила в суд дело против украинского морпеха, убивших мирных жителей в Мариуполе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике продолжают расследовать преступления украинской армии, которые они совершали в городе Мариуполе весной 2022 года. Так, прокуратура ДНР завершила расследование дела украинского военнослужащего, который, согласно версии следствия, причастен к убийству пяти мирных жителей. Об этом сообщили в прокуратуре Республики.

- Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего начальника службы радиационной, химической и биологической защиты 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Дениса Мирзы, - отмечают в ведомстве.

Морпех ВСУ обвиняется по нескольким статьям: «в убийстве, двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти», а также «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

По версии следствия, в марте 2022 года Денис Мирза выстрелил в голову мужчине, которого он остановил рядом со входом в Мариупольское высшее металлургическое профучилище. В марте — апреле Мирза, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, отдал приказ военнослужащему Николаю Олексенко устранить передвигавшихся рядом с ММК двух мирных жителей, он расстрелял их из автомата Калашникова.

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