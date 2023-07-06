Денис Пушилин: ВСУ ударили по Волновахе с использованием РСЗО HIMARS

Последствия обстрела администрации Волновахи из РСЗО HIMARS Фото: Иван ЖИЛЯК

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что вооруженные формирования Украины ударили по Волновахе с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. По его словам, что украинские боевики специально ударили по городской администрации.

- Сейчас информация скорректировалась, все-таки HIMARS: одна ракета в само здание, вторая на стоянку. Били умышленно, - сказал Глава ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин говорил, что погибших при ударе по зданию нет, но три сотрудницы администрации получили незначительные травмы. Сотрудницы оказались заблокированы внутри помещений. Спасатели МЧС помогли женщинам выбраться, от госпитализации пострадавшие отказались.

По словам Главы ДНР, российские войска продвинулись на 300 метров по лесопосадкам на Угледарском направлении.

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