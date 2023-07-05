Три сотрудницы администрации оказались заблокированными внутри разбитого здания: ВСУ нанесли ракетный удар по Волновахе 5 июля 2023 года

Последствия обстрела администрации Волновахи из РСЗО Фото: Иван ЖИЛЯК

ВСУ нанесли вечером 5 июля 2023 года удар по администрации Волновахи, разбито левое крыло здания. Погибших нет, три сотрудницы получили незначительные травмы.

- При ударе ВСУ оказалось разбито левое крыло здания администрации. Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой около здания, - сообщил мэр города Константин Зинченко.

Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что погибших при ударе по зданию нет, но три сотрудницы администрации получили незначительные травмы.

Сотрудницы оказались заблокированы внутри помещений. Спасатели МЧС помогли женщинам выбраться, от госпитализации пострадавшие отказались.

Последствия обстрела администрации Волновахи из РСЗО. Фото: МЧС РФ

Об обстреле Волновахи двумя снарядами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) около 18 часов сообщило представительство ДНР в СЦКК. Удары наносили со стороны города Селидово, который находится в 60 км к северу от Волновахи.

Напомним, в последний раз ВСУ нанесли массированный удар по Волновахе 19 июня. Тогда украинские военные выпустили по разным районам города десять ракет из РСЗО HIMARS. Ранения получили 20 человек, большинство пострадавших — мирные жители города, стоявшие в очереди за помощью в гуманитарном центре.

Еще один «памятный» обстрел был ровно четыре месяца назад – 5 марта. В этот момент в местном доме культуры проходило памятное собрание, в связи годовщиной гибели Героя РФ и ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Прилеты пришлись по зданию бывшего дома быта, которое находилось буквально в полусотне метров от ДК, где вспоминали Владимира Жогу. Он погиб в боях за Волноваху 5 марта 2022 года, прикрывая эвакуацию мирных жителей.

В ДК было много жителей, в том числе детей. Их всех оперативно эвакуировали. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

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