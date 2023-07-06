Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил на Угледарском направлении

ВС РФ подвинулись на 300 метров на Угледарском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что российские подразделения продвинулись на 300 метров по лесопосадкам на Угледарском направлении. По его словам, сейчас это направление считается одним из сложных.

- Продвинулись ребята по лесопосадкам на 300 м. Это сейчас на одном из самых сложных направлений — это Угледарское, - сказал Глава ДНР.

Денис Пушилин добавил, что продвижение российских сил состоялось, несмотря на активные действия ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки «Южная» группировка войск успешно отразила девять атак противника на Донецком направлении. Украинская сторона потеряла до 290 человек личного состава, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».

Кроме того, российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в ДНР. Оружие и техника украинских боевиков находилась в районах населенных пунктов Дружковка и Максимовка.

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