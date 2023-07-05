Число пострадавших от удара ВСУ по Макеевке возросло до 41 человека. Фото: ДАН

В эфире телеканала «Россия 24» глава администрации города Владислав Ключаров заявил, что число пострадавших от удара вооруженных формирований Украины по Макеевке увеличилось до 41 человека, включая двоих детей.

- На сегодняшнюю минуту это 41 человек, двое детей пострадали, - сказал Ключаров.

Напомним, что украинские боевики выпустили по Макеевке ракеты из реактивной системы залпового огня.

В результате этого обстрела ранее сообщали о погибшем мужчине 1961 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе девочка 2021 и мальчик 2016 годов рождения. Данные о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела Червоногвардейского района продолжают поступать, отметили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке повреждены жилые дома и административные здания при обстреле ВСУ

ВСУ нанесли удар по Макеевке из РСЗО вечером 4 июля 2023 года (подробнее)