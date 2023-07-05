Количество пострадавших в Макеевке при обстреле ВСУ 4 июня возросло до 36 человек

Боевики обстреляли больницы, медколледж, станцию переливания крови и другие медучреждения Макеевки. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины 4 июня открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела пострадали 36 мирных жителей, один человек погиб. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Погиб мужчина 1961 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе девочка 2021 и мальчик 2016 годов рождения. Данные о жертвах среди гражданских лиц в результате обстрела Червоногвардейского района Макеевки продолжают поступать, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что обстрелом украинских боевиков были повреждены девять учреждений здравоохранения ДНР, а также жилые дома на улицах Фабрициуса, Героев Сталинграда, Коккинаки, Ферганская, Токарева, Лазо и ул. Растрелли и 2-й Восточный микрорайон.

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