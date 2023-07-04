В Макеевке повреждены жилые дома и административные здания при обстреле ВСУ

В Макеевке повреждены жилые дома и административные здания. Фото: ДАН

Вооруженные формирования Украины в результате обстрела населенного пункта Макеевки из реактивных систем залпового огня повредили жилые дома и административные здания. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров.

- Многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий зафиксированы в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ, - заявил мэр.

Напомним, ранее депутат Народного совета ДНР Александр Камышов сообщил, что под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный, повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжело раненых.

В СЦКК ДНР сообщили, что в 21:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские боевики выпустили из района населенного пункта Богатырь две ракеты из реактивной системы залпового огня.

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