В Макеевке повреждены жилые дома и административные здания при обстреле ВСУ

В Макеевке повреждены жилые дома и административные здания. Фото: ДАН
Вооруженные формирования Украины в результате обстрела населенного пункта Макеевки из реактивных систем залпового огня повредили жилые дома и административные здания. Об этом сообщил глава города Владислав Ключаров.
- Многочисленные разрушения жилых домов и административных зданий зафиксированы в Макеевке после обстрела со стороны ВСУ, - заявил мэр.
Напомним, ранее депутат Народного совета ДНР Александр Камышов сообщил, что под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный, повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжело раненых.
В СЦКК ДНР сообщили, что в 21:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские боевики выпустили из района населенного пункта Богатырь две ракеты из реактивной системы залпового огня.
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