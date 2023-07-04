В результате удара ВСУ по Макеевке пострадала больница в микрорайоне Восточный

В результате удара ВСУ по Макеевке пострадала больница (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины вечером 4 июля нанесли ракетные удары по Макеевке из реактивных систем залпового огня. В результате удара украинских боевиков пострадала больница в микрорайоне Восточный. Об этом сообщил депутат Народного совета ДНР Александр Камышов.

- Под обстрел в Макеевке попала больница в микрорайоне Восточный, повреждены хирургическое и реанимационное отделения, много пострадавших, включая тяжело раненых, - рассказал депутат.

Напомним, ранее СЦКК ДНР сообщили, что в 21:20 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Украинские боевики выпустили из района населенного пункта Богатырь две ракеты из реактивной системы залпового огня.

Кроме того, ранее при обстреле Петровского района Донецка украинские снаряды попали в жилой дом и магазин. Погибли двое и были ранены три человека, в том числе ребенок.

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