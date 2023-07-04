При обстреле Петровского района Донецка украинские снаряды попали в жилой дом и магазин

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото: t.me/Petrovka24_7zov

Вечером 4 июля массированной артиллерийской атаке со стороны украинских войск подвергся Петровский район Донецка. Там было зафиксировано прямое попадание украинского снаряда в жилой дом. Кроме того, пострадал местный магазин. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Город Донецк (Петровский район): улица Степана Щипачева, 33 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом; магазин «Вест» по улице Степана Щипачева, - говорится в сводке.

В представительстве также уточнили, что в результате обстрела Петровского района Донецка погибли двое и были ранены три человека. Среди них - маленький ребенок.

- По улице Степана Щипачева, 16 «б» погибли мужчина 1970 и женщина 1982 годов рождения, ранены ребенок - девочка 2018 года рождения, женщина 1966 и мужчина 1970 года рождения, - заявили наблюдатели.

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