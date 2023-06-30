В результате обстрела ВСУ в Ясиноватой ранено трое жителей

В Ясиноватой из-за обстрелов ВСУ ранены мирные жители Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вооруженные формирования Украины в результате очередного обстрела Ясиноватой ранили трех мирных жителей. Об этом сообщил глава города Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела ВФУ ранения получили два мужчины 1963 г.р.,1993 г.р. и женщина 1970 г.р. Берегите себя и своих близких, - написал в своем телеграм-канале мэр города.

Напомним, что около 10:45 вооруженные формирования Украины выпустили по городу Ясиноватая десять ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Ласточкино. Также в 10:40 по Ясиноватой украинские боевики выпустили восемь снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров.

Кроме того, ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов из артиллерии. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов.

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