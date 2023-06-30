Украинские войска за сутки выпустили по ДНР 185 боеприпасов

ВСУ использовали артиллерию калибра 155 и 122 мм Фото: Иван ЖИЛЯК

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 185 боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались восемь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Ясиноватую, Яковлевку, Донецк, Макеевку, Еленовку, Петровское и Владимировку.

- За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц, а также повреждений объектов гражданской инфраструктуры не поступали, - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее в СЦКК ДНР заявили, что 28 июня при обстреле Кировского района Донецка ВСУ использовали РСЗО HIMARS. Украинские боевики применили шрапнельные и осколочные ракеты. В ведомстве добавили, что в результате обстрела по улице Петровского погиб мужчина 1976 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили девять человек, в том числе пять детей.

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