СЦКК ДНР: 28 июня при обстреле Кировского района Донецка ВСУ использовали РСЗО HIMARS

Фрагмент ракеты M142 HIMARS. Фото: СЦКК ДНР

В СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Кировского района Донецка, а также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение. По их данным, вооруженные формирования Украины вели огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное и использовали РСЗО M142 HIMARS.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Дачное, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-30А1 (шрапнельная) и М-31 (осколочная). Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела по улице Петровского, погиб мужчина 1976 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили девять человек, в том числе пять детей. Также в СЦКК зафиксировали повреждения по улице Петровского, 123 «б», 125, 125 «а», 129 «б».

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