СЦКК ДНР: Ранения в Кировском районе Донецка получили пять подростков

Последствия обстрела уточняются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны украинских боевиков Кировского района Донецка ранения получили восемь мирных жителей, среди них пятеро подростков. Два человека погибли. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Петровского, погиб мужчина 1976 года рождения, персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются. Ранения различной степени тяжести получили 8 человек, в том числе 5 детей: девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 годов рождения, парень-подросток 2006 ода рождения, женщина 1994 и мужчины 2003 и 1969 годов рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела повреждены многоквартирные дома на улице Петровского по трем адресам.

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