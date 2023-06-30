Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 июня 2023 7:39

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов из артиллерии

Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов
Владислав ГУЩИН
ВСУ обстреляли ДНР, выпустив десять снарядов из артиллерии (архивное фото)

ВСУ обстреляли ДНР, выпустив десять снарядов из артиллерии (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 9:25 вооруженные формирования Украины выпусти пять снарядов того же калибра и по Червоногвардейскому району Макеевки.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 185 боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 122 мм. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались восемь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Ясиноватую, Яковлевку, Донецк, Макеевку, Еленовку, Петровское и Владимировку.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: 28 июня при обстреле Кировского района Донецка ВСУ использовали РСЗО HIMARS

Украинские боевики использовали шрапнельные и осколочные ракеты (подробнее)