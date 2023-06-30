ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив десять снарядов из артиллерии

ВСУ обстреляли ДНР, выпустив десять снарядов из артиллерии (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:40 населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы), выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК добавили, что в 9:25 вооруженные формирования Украины выпусти пять снарядов того же калибра и по Червоногвардейскому району Макеевки.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 185 боеприпасов из артиллерии калибра 155 и 122 мм. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались восемь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Ясиноватую, Яковлевку, Донецк, Макеевку, Еленовку, Петровское и Владимировку.

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