СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РЗСО

ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по городу Ясиноватая десять ракет из реактивной системы залпового огня. Украинские боевики вели огонь из района населенного пункта Ласточкино. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:45 – населенный пункт Ласточкино – город Ясиноватая, выпущено десять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в 10:40 по Ясиноватой украинские боевики выпустили восемь снарядов из артиллерии калибром 155 миллиметров. Обстрел производился все из того же района населенного пункта Ласточкино.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили десять снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались три района этих двух населенных пунктов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СЦКК ДНР: 28 июня при обстреле Кировского района Донецка ВСУ использовали РСЗО HIMARS

Украинские боевики использовали шрапнельные и осколочные ракеты (подробнее)