В ДНР более восьми тысяч абонентов остались без света

Более восьми тысяч человек остались без света Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 172 трансформаторных подстанций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- По состоянию на 7:00 26 июня на территории Донецкой Народной Республики остаются обесточенными 172 трансформаторных подстанций, 8504 бытовых абонента, - отмечают в ведомстве.

Отключения электроэнергии произошло из-за обстрелов и последствий непогоды, так как в некоторых районах ДНР бушевала гроза. В ведомстве добавили, что в кратчайшие сроки энергоснабжение будет восстановлено у большинства потребителей.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские боевики атаковали Киевский район Донецка, фиксируется задымление возле ТЦ «Донецк сити». В результате этого обстрела погибло двое гражданских лиц. Ранения различной степени тяжести получили пять человек.

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